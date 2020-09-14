Горно-Алтайск, , 11:21 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Алтайского края, обокравшего приютившего его местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в июле.

26-летний мужчина прибыл из соседнего региона в Горно-Алтайск, после чего собирался съездить к другу в село Подгорное. Однако опоздав на последний автобус, он стал искать попутку. Познакомившись с одним из водителей автобуса, мужчины разговорились и обменялись телефонами. Обвиняемый выдумал историю о том, что потерял банковскую карту и не может вернуться домой. Пожалев его, водитель дал ему 120 рублей на проезд и уехал.

«Примерно через полчаса горожанин позвонил новому знакомому и поинтересовался, удалось ли ему уехать. Узнав, что приезжий все ещё стоит на остановке, водитель предложил переночевать у него дома и уехать утром. Таким образом, обвиняемый попал в дом горожанина», — отметили в ведомстве.

Накормив гостя, хозяин уложил его спать. Однако в результате доброта вышла ему боком. Проснувшись рано утром, гость покинул квартиру, прихватив с собой портмоне с деньгами горно-алтайца.

Хозяин дома, не обнаружив утром гостя и свои деньги, позвонил в полицию. Уже через сутки подозреваемый был задержан на турбазе в Майминском районе. Мужчина дал признательные показания и раскаялся, однако деньги к тому времени он успел потратить. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд.