Черкассы, Украина, , 11:04 — REGNUM В Черкасской области Украины пограничники задержали мужчину, который мог нарушить воздушную границу с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Подозреваемого задержали в посёлке Хлыстуновка.

«Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий», — сказано в сообщении.

Правоохранители также выявили самолёт короткого взлёта и посадки марки «Zenith», а также взлётно-посадочную полосу, с которой производились незаконные полёты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту «Черноморск» таможенники обнаружили 1185 ящиков с контрабандными сигаретами.

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