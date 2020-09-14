Черкассы, Украина, 14 сентября 2020, 11:04 — REGNUM В Черкасской области Украины пограничники задержали мужчину, который мог нарушить воздушную границу с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Подозреваемого задержали в посёлке Хлыстуновка.
Правоохранители также выявили самолёт короткого взлёта и посадки марки «Zenith», а также взлётно-посадочную полосу, с которой производились незаконные полёты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту «Черноморск» таможенники обнаружили 1185 ящиков с контрабандными сигаретами.
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