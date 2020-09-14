Краснодар, , 11:00 — REGNUM Перегрев электропроводки в одной из квартир на восьмом этаже стал причиной пожара, произошедшего в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре. Об этом 14 сентября в ходе городской планерки вице-мэр города Андрей Дорошев.

«Очаг пожара установлен — квартира № 50 на 8 этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее стало известно, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. По факту пожара в настоящее время следственные органы и прокуратура региона проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тело мужчины было найдено во время пожара в жилом доме в одной из деревень Башкирии.