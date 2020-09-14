Никополь, Украина, 14 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В городе Никополь Днепропетровской области были застрелены двое мужчин. Об этом сообщило 14 сентября местное издание «Прихист».
По данным журналистам, в городе произошла перестрелка, после чего неизвестный привёз в больницу двух раненных мужчин и скрылся. Позже потерпевшие скончались в результате полученных ранений.
В пресс-службе областной полиции сообщили, что в городе проводится спецоперация по задержанию подозреваемых.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из торговых центров Киева произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина.
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