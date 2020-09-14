Кемерово, , 10:14 — REGNUM Причиной обрушения породы на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области, при котором один горняк погиб и ещё один в настоящее время находится под завалами, стал внезапный выброс газа и угля. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

«Сегодня в забое шахты «Чертинская-Коксовая» произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находились 95 работников. В результате один работник получил несовместимые с жизнью травмы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что горный диспетчер после произошедшего начал план по ликвидации аварии и что в настоящее время сотрудниками горноспасательных служб ведется поиск машиниста выемочных машин, который продолжает находиться под завалами.

«Прокуратурой организована проверка в связи несчастным случаем, произошедшим на угольном предприятии», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и ещё с одним потеряна связь в результате обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе.