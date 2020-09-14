Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростовской области на трассе Элиста— Зимовники пострадали женщина с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 17:00 мск 13 сентября на участке автодороги в Зимовниковском районе. По предварительным данным, водитель Vortex при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Ravon, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии пострадала пассажирка Vortex и 10-летний пассажир Ravon.

По факту ДТП проводится проверка.