Донецк, , 09:41 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 14 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе рассказали, что нарушение зафиксировано в районе посёлка Желобок. Боевики ВСУ произвели три выстрела из станкового гранатомёта АГС-17.

Информация о последствиях обстрела отсутствует.

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за минувшие сутки в ДНР соблюдалось перемирие. Обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования открыли огонь из АГС в районе посёлка Крымское.

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