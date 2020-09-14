Тверь, , 09:33 — REGNUM Девять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Тверской области. Об этом 14 сентября сообщает «Рен-ТВ».

Уточняется, что в данное число также входит трое детей и что в настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает.

Также в интернете очевидцами происшествия выложено видео, на котором видно, что автобус в результате столкновения получил существенные повреждения. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что автобус с футбольной командой третьей лиги «Беласица» из города Петрич попал в ДТП в Болгарии.