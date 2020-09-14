Белград, , 09:22 — REGNUM Взрыв внедорожника BMW X5, в результате которого один человек погиб и один ранен, произошел 13 сентября на одной из центральных улиц столицы Сербии. Об этом 13 сентября сообщило национальное телевидение Сербии RTS.

Уточняется, со ссылкой на главу полицейского управления Белграда Милана Станича, что взрыв передвигавшегося автомобиля прогремел по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд около 12:15 (13:15 мск) и что в его результате два человека были ранены. При этом указывается, что доставленный в медучреждение водитель внедорожника позднее скончался.

Также, по информации сербской газеты Blic, жертвой взрыва стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович, вместе с которым в автомобиле находилась 45-летняя гражданка Колумбии, которая из-за инцидента получила ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что один житель города Торонто (Канада) ранен и пятеро погибли в результате перестрелки.