Сарапул, Удмуртия, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии по факту гибели двоих подростков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, в заброшенном доме в Сарапуле находились трое подростков. В результате обрушения погибли мальчики в возрасте 13 и 14 лет. Третий подросток не пострадал.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днем 12 сентября. Рухнули межэтажные перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа. Причиной происшествия в МЧС назвали ветхость строительных конструкций.

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