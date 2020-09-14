Барнаул, , 09:07 — REGNUM В Алтайском крае в результате несчастного случая серьезно пострадал глава администрации Первомайского района Александр Иванов. Как сообщает сегодня, 14 сентября, телеграм-канал регионального правительства, получив в результате падения бытовую травму, чиновник госпитализирован в Барнаул.

По данным медиков Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, состояние Александра Иванова расценивается, как тяжелое, он помещён в отделение реанимации.

«О случившемся проинформирован Губернатор края Виктор Томенко. Администрация района работает в штатном режиме, выполняются все мероприятия по обеспечению жизнедеятельности района, в том числе по подготовке к отопительному сезону. Обязанности главы в настоящее время исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов», — сказано в официальном сообщении.