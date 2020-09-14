Вашингтон, , 08:55 — REGNUM По меньшей мере 33 человека погибли от лесных пожаров, которые бушуют в западных штатах США. Об этом 13 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

Также уточняется, что 22 человека из данного числа погибли в штате Калифорния, ещё 10 — в штате Орегон и один — в штате Вашингтон.

Кроме того, указывается, что, по данным национального межведомственного пожарного центра, в настоящее время в западных американских штатах насчитывается 94 очага лесных пожаров.

При этом уточняется, что распространению огня способствуют порывистый ветер и низкая влажность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 28 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих на территории западных штатов в США.