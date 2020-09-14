Уфа, , 08:49 — REGNUM Тело мужчины было найдено во время пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, поздно вечером 13 сентября пожарные получили информацию о том, что в деревне Каран-Бишинды Туймазинского района горит дом.

Прибыв на место ЧП, они установили, что огнем охвачена вся площадь дома — 7×4 метров. Они оперативно ликвидировали открытое горение. Несмотря на это, дом полностью был уничтожен огнем. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины, который в нем временно проживал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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