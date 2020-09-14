Барнаул, , 08:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 14 сентября, за выходные дни произошёл значительный рост больных внебольничной пневмонией (3754 пациента, +121 за прошедшие выходные дни) и тяжелобольных 151(+38 пациентов за прошедшие выходные дни).

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На аппарате ИВЛ сейчас находятся 51 (минус два пациента за выходные дни). За последние двое суток скончались восемь пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 390 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 588 человек (+60 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 246 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, заболевших ОРВИ. SARS-CoV-2 выявлен у у 992 детей до 17 лет включительно. Недельный прирост составил 14 человек.

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