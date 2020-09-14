Москва, , 08:31 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 22 лесных пожара на общей площади 144 га. Об этом 14 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 144 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Брянской, Воронежской, Курганской, Омской и Тюменской областей, в Краснодарском и Алтайском крае, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, и в республике Якутия.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 20 лесных пожаров на общей площади 1122 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 762 человека, 203 единицы техники и 4 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 36 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами.