Мапуту, , 08:29 — REGNUM Исламистские боевики на севере Мозамбика взяли под контроль два острова в Индийском океане, что теперь представляет угрозу морским перевозкам в регионе, где реализуется многомиллиардный проект по добыче газа. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По словам очевидцев, боевики захватили острова Мекунго и Вамиссе.

«Они прибыли ночью на маленькой рыбацкой лодке, выгнали людей из домов и сожгли жилища», — рассказал один из местных жителей, добавив, что боевики никого не тронули, а лишь приказали людям покинуть остров.

Напомним, что месяцем ранее боевики, связанные с «Исламским Государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили стратегический портовый город Мосимбоа-да-Прая, который используется для транспортировки грузов на строительство газового проекта.

Боевики проявляют активность на севере Мозамбика с 2017 года. С тех пор от их рук погибли более 1500 человек, а еще 250 тысяч остались без крова.