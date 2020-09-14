Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет ведёт проверку по факту вынужденной посадки самолёта Airbus A 319, который летел в Москву. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Самолёт вылетел из аэропорта «Кольцово» 13 сентября в 15:05 по местному времени. Однако затем сработал датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна решил идти на посадку.

На борту были 118 пассажиров и пять членов экипажа. В 16:20 лайнер благополучно приземлился. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.