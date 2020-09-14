Горно-Алтайск, , 08:08 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочий сотрудниками финансового управления администрации Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, с августа 2019 года по апрель 2020 года чиновники незаконно выдали МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» субсидии на общую сумму порядка 9,5 млн рублей. Деньги предназначались в качестве компенсации затрат на предоставление бытовых услуг населению.

«Коды видов деятельности предприятия, указанные в его Уставе, не связаны с предоставлением бытовых услуг населению, а полученные денежные средства расходовались на иные цели», — добавили в ведомстве.

Таким образом, сотрудники управления причинили ущерб бюджету города. Расследование уголовного дела продолжается.

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