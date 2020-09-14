Уфа, , 08:05 — REGNUM Автомобиль «Лада Ларгус» врезался в забор в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 13 сентября в д. Алексеевка Уфимского района. Автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которой находился мужчина 58 лет, съехал в кювет, а затем врезался в забор.

Отмечается, что водителю автомашины понадобилась медицинская помощь. Было установлено, что он находился в трезвом состоянии.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают причины ДТП.

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