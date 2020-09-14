Чита, , 08:03 — REGNUM Неутешительные данные, свидетельствующие о ухудшении эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в Забайкалье, обнародовала сегодня, 14 сентября, в ходе оперативного совещания, глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, регион показывает худшую динамику заболеваемости SARS-CoV-2 среди регионов Дальнего Востока.

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"Темп прироста за сутки — 1,3%, средний показатель по РФ равен 0,5%. Около половины всех случаев приходится на Читу. Среди муниципалитетов большинство случаев регистрируется в Агинском, Читинском, Улетовском, Борзинском районах края», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 14 сентября общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье достигло 5261 человек, причём 66 из них добавились только за последние сутки. Общее число жертв составляет 63 человека, выздоровели 4466 пациентов (2 за сутки).

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За последнюю неделю число школьников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 229%.

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