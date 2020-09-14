Канберра, , 07:47 — REGNUM Сотни протестующих столкнулись с полицейскими в столице штата Виктория Мельбурне в Австралии, сообщает пресс-служба городской полиции.

При этом в городе действуют жесткие карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Отмечается, что около 250 участников протестной акции собрались на рынке. Затем началась словесная перепалка с сотрудниками правоохранительных органов, переросшая в драку.

«Очень разочаровывает видеть людей не просто протестующих, а подвергающих жизни других жителей штата Виктория опасности несмотря на все предупреждения», — заявили в полиции штата.

В результате столкновений были арестованы 74 человека, еще 176 были оштрафованы за нарушение карантина.