Чита, , 07:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться сложной. Как сообщает сегодня, 14 сентября, официальный сайт региона со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, доля пневмоний впервые превысила данные по бессимптомным и легким формам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последнее время доля больных с тяжелой формой COVID-19 возросла до 38,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением нового учебного года обстановка с заболеваемостью ОРВИ в забайкальских школах стала крайне неблагоприятной: за последнюю неделю число школьников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 229%.

К 14 сентября общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 5261 человека, причём 66 из них добавились только за последние сутки.

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