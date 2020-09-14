Красноярск, , 07:02 — REGNUM Пожилой мужчина 78 лет был найден живым спустя пять дней со дня исчезновения в Красноярском крае. Об этом 14 сентября сообщает портал ngs24.ru.

Мужчина ушёл в лес за грибами 9 сентября и с тех пор о его судьбе никто ничего не знал. Поиски пенсионера результатов не дали. Выяснилось, что мужчина заблудился в лесу и всё это время блуждал по нему, пытаясь выйти.

Пенсионер не предполагал, что ему придётся пробыть в лесу так долго, поэтому не взял с собой ни необходимого снаряжения, ни даже спичек. Кроме того, мужчина потерял свой рюкзак. Всё это время пропавший выживал в лесу, питаясь сырыми грибами и устраиваясь на ночлег в пихтовых ветках.

В итоге пенсионеру удалось выйти на станцию «Зеледеево», где он купил билет до своей станции. Здесь мужчину заметили прохожие, знавшие о его исчезновении, и сообщили в полицию. Отмечается, что медицинская помощь пенсионеру не понадобилась.

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