Иркутск, , 06:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 14 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 905 человек, причём 73 добавились только за последние сутки. Не обошлось без двух новых смертей пациентов с COVID-19.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 692 человека, из них 20 болеют тяжело. Выздоровели 15 849 человек, 290 — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября общее число жертв коронавируса в Приангарье составляло 287 человек. В конце прошлой недели в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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