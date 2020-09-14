Биробиджан, , 06:47 — REGNUM В Еврейской автономной области спасатели эвакуировали население в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Экстренно эвакуировать пришлось 60 человек, проживающих по улице Западной в селе Ленинское.

Прорыв дамбы произошёл 14 сентября в 09:45 по местному времени (02:45 мск). Вода хлынула к жилым домам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском введён режим функционирования сил и средств «чрезвычайная ситуация». Уровень воды поднялся в Амуре до отметки 930 см. При том, что при достижении отметки 850 см наступает «опасное явление».