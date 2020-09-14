Улан-Удэ, , 05:45 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре скончался 67-летний мужчина.

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У пациента развилась двусторонняя пневмония. Кроме того, у него имелись такие сопутствующие заболевания, как перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, осложненная перитонитом, постинфарктный кардиосклероз с хронической сердечной недостаточностью.

Таким образом, всего с начала эпидемии в республике зафиксировали 60 смертей от COVID-19. Добавим, что общее число инфицированных в Бурятии достигло почти 5,9 тыс. человек.

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