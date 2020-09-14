Владивосток, , 04:04 — REGNUM В Приморье обсуждают жуткое видео, на которым автор показывает десятки разрытых могил на лесном кладбище Владивостока.

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Съёмка вандализма на погосте велась 12 сентября. На странице news. vdk в Instagram опубликовано видео — осквернены могилы с захоронениями неопознанных тел. На памятных табличках выбиты либо номера, либо редко — фамилии.

Автор комментирует и показывает несколько разрытых могил с гробами без крышек — пустых внутри. Некоторые вытащены на поверхность, какие-то в ямах. В одном из гробов лежал чёрный мешок.

При этом очевидно, что могилы не глубокие. И даже если ямы размыло дождями, то куда делись тела?

Подписчики в комментариях высказывают различные версии этой чудовищной находки. Но в любом случае, в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, страшную картину обнаружил житель Хабаровска, приехавший на заброшенное кладбище, чтобы навестить могилу давно умершего родственника. В глубине погоста на дереве в петле висел скелет.