Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 14 сентября 2020, 03:42 — REGNUM Двух пострадавших при камнепаде на горе Эльбрус туристок эвакуировали и передали в руки медиков спасатели в Кабардино-Балкарии. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Две девушки из Краснодарского края повредили ноги при камнепаде, который произошёл на высоте 4,5 тыс. метров на горе Эльбрус в районе скал Пастухова. В эвакуации пострадавших приняли участие спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС, всего в операции было задействовано десять человек и три единицы техники.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, оказали туристкам первую медицинскую помощь, после чего доставили их на поляну Азау, где передали в руки медиков. Поисково-спасательные работы были полностью завершены в 22:40 мск.
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