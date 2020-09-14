Буэнос-Айрес, , 03:13 — REGNUM Военнослужащие военно-морских сил Аргентины перехватили груз в четыре тонны марихуаны у контрабандистов из Парагвая, сообщает аргентинское министерство безопасности.

Сообщается, что в ходе операции по борьбе с наркотрафиком были арестованы четыре человека в 1085 километрах от аргентинской столицы Буэнос-Айреса. У задержанных при себе был груз в четыре тонны наркотиков.

«Береговой патруль обнаружил грузовик, мчащийся по берегу… Заметив военнослужащих, грузовик пытался скрыться», — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых наркотических веществ оценивается в 3,4 млн песо (около $45 тыс.). Также у контрабандистов были изъяты 11 мобильных телефонов, компьютер и другие предметы, представляющие интерес для следствия.