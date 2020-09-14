Нью-Брансуик, США, , 02:58 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате стрельбы во время вечеринки возле университета Ратгерса в американском штате Нью-Джерси. Об этом 13 сентября сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в ночь на 13 сентября на улице Делафилд в городе Нью-Брансуик, рядом со студенческим городком. Информация о стрельбе поступила в местное отделение полиции около 01:30 по местному времени.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили восемь пострадавших с огнестрельными ранениями. Все пострадавшие были госпитализированы, но несмотря на усилия врачей, двое мужчин скончались от полученных ран. В настоящее время полиция ведёт расследование причин и обстоятельств инцидента, устанавливаются личности людей, открывших стрельбу. Отмечается, что произошедшая трагедия никак не связана со студентами Ратгерского университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате стрельбы в здании торгового центра в американском штате Индиана, которую открыл неизвестный злоумышленник.

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