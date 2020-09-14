Новый Орлеан, США, , 02:24 — REGNUM Тропический шторм Sally, согласно прогнозам синоптиков, усилится до урагана второй категории и обрушится 15 сентября на побережье американского штата Луизиана. Об этом 13 сентября сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

Губернатор пояснил, что траектория продвижения шторма сместилась западнее, если сравнивать с предыдущими прогнозами. По данным Эдвардса, тропический шторм усилится до урагана второй категории, после чего обрушится на побережье Луизианы. При этом во власти урагана Sally окажется значительно большая часть штата, чем предполагалось ранее.

Губернатор Луизианы уточнил, что шторм представляет серьёзную опасность для жителей юго-западной части штата, во власти стихии окажется несколько крупных городов, в том числе Новый Орлеан и его окрестности. На побережье штата введён режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время тропический шторм Sally находится в Мексиканском заливе, неподалёку от побережья штата Флорида и продвигается со скоростью около 14 км/час в северо-западном направлении. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 24 м/сек, метеорологи предполагают, что Sally достигнет побережья Луизианы к утру 15 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС на территории американского штата Луизиана в связи с приближением тропического шторма Sally.

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