Джакарта, , 02:09 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах от населенного пункта Мулабо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 131,31 километр. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Восточном Тиморе. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Восточном Тиморе