Атланта, США, , 01:58 — REGNUM Избиение при задержании чернокожего мужчины стало причиной увольнения заместителя шерифа полиции округа Клейтон в американском штате Джорджия. Об этом 13 сентября сообщает телеканал CNN.

Видеоролик с места задержания полицейскими афроамериканца Родерика Уолкера был выложен пользователями в социальную сеть Instagram. На видео был запечатлён момент, когда два помощника шерифа удерживали чернокожего мужчину, нанося ему удары по лицу. При этом один из полицейских жаловался, что задержанный укусил его.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции. Помощник шерифа, бивший Уолкера, был уволен по приказу шерифа округа Виктора Хилла. Расследование инцидента будет передано в окружную прокуратуру.

Отмечается, что задержанный полицией мужчина был госпитализирован, в настоящее время он находится в тюремной больнице. Никаких серьёзных повреждений у него зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в округе Лос-Анджелес объявлена награда 100 тыс. долларов за сведения о местонахождении мужчины, тяжело ранившего двух сотрудников полиции.

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