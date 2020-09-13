Санкт-Петербург, , 22:10 — REGNUM Семь человек пострадали и один погиб в результате тяжелого ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 13 сентября. Среди пострадавших — четверо малолетних детей.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 18:20 мск на 57 км автодороги Петергоф — Кейкино.

Женщина-водитель, 1956 года рождения, управлявшая минивэном «Лада Ларгус», не справилась с управлением допустила съезд в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.

К сожалению, для еще одного находившегося в автомобиле человека это ДТП обернулось трагедией — на месте происшествия скончалась женщина 1977 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.