Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM В Петербургском метрополитене проводится проветривание после возгорания в находящейся на капремонте шахте. Подземка не прекращала своей нормальной работы, угрозы для людей не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило 13 сентября в 19:23 мск с Казанской улицы, д. 7. Здесь, на территории Российского государственного педагогического университета им. Герцена, расположен вентиляционный киоск шахты метрополитена. При этом сама шахта находится на капитальном ремонте и изолирована на время работ бетонной пробкой.

Как установили прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС, в шахте на глубине 60 метров тлела обшивка строительных лесов на площади пять квадратных метров.

«Метрополитен работал штатно. Проводится проветривание», — отметили в пресс-службе Главка МЧС.