Добрянка, Пермский край, , 19:55 — REGNUM В Пермском крае завершились поиски двух грибников, которые днем 13 сентября ушли за грибами и пропали. Мужчина и его семилетний сын, нашлись, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Грибники пропали в Дворянском районе. Они ушли днем из СНТ «Елочка» в деревне Лябово. На поиски пропавших мужчины и ребёнка выдвинулись волонтеры, спасатели, полиция.

В 20:00 по местному времени поиски прекратили. Стало известно, что грибники вышли к деревне Шемети. Их состояние удовлетворительное.

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