Анкара, , 18:18 — REGNUM Трое боевиков нейтрализованы в рамках 11-го этапа операции «Молния» в турецкой провинции Ширнак. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 13 сентября в сообщении МВД Турции.

«Силы жандармерии Турции нейтрализовали в районе Бестлер трех вооруженных террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в регионе операция продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

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