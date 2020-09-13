Краснодар, , 17:42 — REGNUM Аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир, по предварительным данным, мог стать причиной пожара в жилом доме в Краснодаре в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир», — говорится в сообщении.

На 14:00 за помощью обратились 414 жильцов дома, в расселении нуждаются 179 человек. В гостинице «Кавказ» размещено 89 человек, ещё 87 человек направлены для размещения в гостинице.

На месте пожара проводится проливка и разбор конструкций горевшего здания. Обстановка находится на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 13 сентября, в результате выгорело 54 квартиры. В связи с происшествием введен локальный режим ЧС.

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