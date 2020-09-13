Краснодар, , 17:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по факту пожара в жилом доме в Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Также сообщалось о том, что дом, возможно, был построен с нарушениями строительных норм. Руководитель СКР поручил установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 сентября в результате пожара в многоквартирном жилом доме выгорело 54 квартиры, объявлен локальный режим ЧП. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что дом может являться самостроем.

Читайте ранее в этом сюжете: Сгоревший в Краснодаре дом может быть самостроем — губернатор