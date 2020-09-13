Минск, , 16:13 — REGNUM Около 250 человек, которые использовали незарегистрированные в установленном порядке флаги и иную символику, задержаны в разных районах столицы Белоруссии. Об этом сообщила 13 сентября пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«В различных районах столицы задержаны около 250 человек, — написала она. — Все они использовали флаги и иную символику… и плакаты различного содержания».

Чемоданова также добавила, что в акциях протеста в Минске принимают участие около трех тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября в Минске и других городах страны проходят акции протеста, участники которых не довольны итогами президентских выборов.

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