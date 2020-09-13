Краснодар, , 16:01 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениманим Кондратьев заявил, что сгоревший в краевой столице многоквартирный дом является самостроем. Об этом Кондратьев написал в своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, что ранее сегодня произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Краснодаре. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Всего пострадавших квартир — 64. Причиной пожара могла стать неисправная проводка. Для оперативной помощи пострадавшим введен локальный режим ЧС. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ».

Кондратьев пишет, что данный дом может являться самостроем.

«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба», — пишет губернатор.

Кроме того он отметил, что стоит вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. Если окажется, что дом был построен с нарушениями, то застройщик будет восстанавливать сгоревшие квартиры за свой счет.

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