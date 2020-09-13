Луганск, , 15:25 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины нарушили запрет на применение огня, прописанный в пункте «б» дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Об этом 13 сентября сообщается в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в СЦКК.

Так, в 09:35 с населенного пункта Крымское в направлении населенного пункта Желобок был зафиксирован огонь из гранатомета АГС-17. Из гранатомета было сделано три выстрела.

В данный момент информация о пострадавших не поступала.

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Напомним, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что силовики ВСУ, нарушая дополнительные меры, проводят инженерные работы на занимаемых ими позициях вблизи населенного пункта Шумы.