Черкассы, Украина, , 15:23 — REGNUM В Черкассах на реке Днепр из-за неисправности двигателя остановился и не мог далее продолжить движение прогулочный теплоход «Герой Дубина», сообщается 13 сентября в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Инцидент произошел 12 сентября около 20:20. На судне в момент остановки находилось 77 пассажиров и четыре члена экипажа.

Семь человек, среди которых был один ребенок были доставлены на берег сотрудниками берегового патруля и спасателями. Позже работа двигателя была восстановлена и в 22:23 судно вернулось в речной порт «Черкассы». Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

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