Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM Два человека погибли в ночном ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 сентября.

Авария произошла в 1:32 мск на улице Вятской. По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti в состоянии алкогольного опьянения столкнулся со стоящим автомобилем МАЗ. В результате ДТП погибли пассажиры иномарки — 15-летняя девочка и неустановленный мужчина.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.