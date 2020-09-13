Краснодар, , 10:32 — REGNUM Локальный режим ЧС вводится в Краснодаре в связи с крупным пожаром в жилом доме, об этом 13 сентября в телеграм-канале сообщил глава города Евгений Первышов.

«Вводим локальный режим ЧС — это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета», — сообщил мэр.

Он добавил, что после разбора опасных конструкций в доме к работе приступят следователи. На время отсутствия в доме жильцов будет обеспечена круглосуточная охрана.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре выгорело 54 квартиры.

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