Краснодар, , 10:27 — REGNUM 54 квартиры полностью выгорело в результате крупного пожара в жилом многоэтажном доме в Краснодаре в ночь на 13 сентября. Об этом по итогам заседания комиссии по ЧС сообщил в своём телеграм-канале глава Краснодара Евгений Первышов.

«Предварительная причина пожара — неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ», при необходимости будет выделена ещё одна гостиница. Оперативно окажем им всю необходимую помощь — как материальную, так и с восстановлением документов», — уточнил Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 13 сентября в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома, состоящего из шести блоков. Пламя стремительно распространилось по мансарде, построенной из дерева. Всех жильцов успели эвакуировать. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.

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