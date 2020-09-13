Вильнюс, , 09:02 — REGNUM В пограничном пункте «Шальчининкай» на границе Белоруссии с Литвой литовские пограничники воспрепятствовали въезду в страну украинскому гражданину, который пытался проникнуть в республику под видом дипломатического представителя Киева. Об этом сообщается в пресс-службе Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT).

Инцидент произошел во второй половине дня 10 сентября при проверке транспортного средства гражданина Украины (микроавтобус Citroen Jumper), прибывшего на контрольно-пропускной пункт из Белоруссии. Водитель транспортного средства избрал полосу движения для лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью.

«34-летний мужчина предъявил… пограничнику, проводившему досмотр, дипломатическую карту и свидетельство о регистрации автомобиля, выданное Министерством иностранных дел Украины. Сам Citroen Jumper был отмечен украинскими дипломатическими регистрационными номерами. На автомобиль были наклеены овальные наклейки с буквами CD, которые обычно используются для дипломатических перевозок», — говорится в сообщении.

Документы, которые предоставил украинский гражданин, вызвали у пограничников подозрение. У белорусских пограничников литовские коллеги выяснили, что на границе с Белоруссией мужчина предъявил биометрический паспорт гражданина Украины. А в посольстве Украины в Литве сообщили, что им ничего неизвестно относительно данного «дипломата».

Стало также известно, что указанный гражданин в начале 2020 года пытался вывезти с Украины в Польшу 150 тысяч пачек сигарет. Поддельные документы у мужчины изъяли, ему не разрешили въехать в Литву и отправили в тот же день (10 сентября) в Белоруссию.

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