Пенза, , 08:38 — REGNUM В Пензенской области за время двухдневной работы избирательных участков зафиксировали нарушение закона в День тишины, 12 сентября. Об этом рассказал председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Один из жителей Пензы в День тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения», — сообщил глава областной избирательной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Пензенской области стартовал Единый день голосования. В 8:00 открылось 1085 избирательных участков, которые продолжат работу до 20:00. По данным областного избиркома, явка в первый день досрочного голосования составила 22,85%.

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