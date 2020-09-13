Краснодар, , 08:07 — REGNUM Возгорание мансардного этажа в многоэтажном жилом доме ликвидировали спасатели в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 07:43 мск. Общая площадь пожара в момент пика составила 4400 кв. метров. Возгорание произошло около 02:15 мск в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома, состоящего из шести блоков. Пламя стремительно распространилось по мансарде, построенной из дерева.

В ликвидации пожара приняли участие 175 человек и 54 единицы техники. В результате пожара пострадали 88 квартир. Все жильцы дома были своевременно эвакуированы, решается вопрос об их временном размещении.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём. Специалисты допускают, что очагов возгорания могло быть несколько. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации открытого горения в жилом доме в городе Краснодаре.

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