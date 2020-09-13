Петропавловск-Камчатский, , 08:02 — REGNUM Пожар произошел в двухкомнатной квартире в поселке Палане на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло утром 13 сентября в двухэтажном деревянном многоквартирном доме по улице Совхозной. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, пожар был ликвидирован спустя 35 минут после поступления вызова. В результате пожара оказалась повреждена комната и прихожая квартиры общей площадью 30 квадратных метров. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября пожар в многоквартирном доме произошел в Южно-Сахалинске. Пострадавших не было.